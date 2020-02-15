رياضة | تشكيل برشلونة الرسمي أمام خيتافي.. مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه خيتافي بعد قليل في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

ويتطلع برشلونة لتحقيق الفوز لمواصلة الضغط على ريال مدريد صاحب الصدارة.

وضم تشكيل برشلونة كلًا من :-

حراسة المرمى : تي شتيجين

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خط الدفاع : سيرجيو روبيرتو - بيكيه - أومتيتي - جوردي ألبا

خط الوسط : بوسكيتس - دي يونج - آرثور

خط الهجوم : ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - أنسو فاتي.