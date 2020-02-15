رياضة | تشكيل برشلونة الرسمي أمام خيتافي.. مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل برشلونة الرسمي أمام خيتافي.. مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه خيتافي بعد قليل في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".
ويتطلع برشلونة لتحقيق الفوز لمواصلة الضغط على ريال مدريد صاحب الصدارة.
وضم تشكيل برشلونة كلًا من :-
حراسة المرمى : تي شتيجين
خط الدفاع : سيرجيو روبيرتو - بيكيه - أومتيتي - جوردي ألبا
خط الوسط : بوسكيتس - دي يونج - آرثور
خط الهجوم : ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - أنسو فاتي.