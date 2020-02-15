رياضة | الجنايني يجتمع بغريب ويناقش برنامج المنتخب الأولمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجنايني يجتمع بغريب ويناقش برنامج المنتخب الأولمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع اليوم عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم بالمدير الفنى للمنتخب الأولمبي شوقي غريب لمناقشة برنامج الفراعنة استعدادًا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو.

وعقد الجناينى اجتماعاً مع غريب المدير الفني في حضور أحمد عبد الله عضو اللجنة والمشرف العام على المنتخب الاولمبي، وتم خلال الاجتماع مناقشة برنامج المنتخب استعداداً للمشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .

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ووافق الجناينى رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على البرنامج الذي تقدم به شوقي غريب، والذي يتضمن تجمع المنتخب خلال جميع التوقفات الدولية وأولها في شهر مارس المقبل حيث أن هناك أكثر من عرض للمنتخب للعب مع المنتخبات المتأهلة لدورة طوكيو طبقاً لرغبة المدير الفني .

وأكد عمرو الجنايني أن الجبلاية تسعي لتوفير كل الإمكانات من أجل استعداد قوي للمنتخب لتحقيق حلم الشعب المصري بالفوز بميدالية في أوليمبياد طوكيو.

وأشار إلى أن الاتحاد يثق في الجهاز الفني والإدارى واللاعبين الذين يقع عليهم الاختيار في تحقيق الحلم وإسعاد الشعب المصري بصفة عامة وجماهير الكرة المصرية بصفة خاصة بعدما نجحوا في الفوز ببطولة أفريقيا.