رياضة | الخطيب يدعم نجوم الأهلي قبل قمة الزمالك بالسوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب يدعم نجوم الأهلي قبل قمة الزمالك بالسوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم اليوم السبت، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتواجد بيبو في مران الأهلي لتحفيز اللاعبين والجهاز الفني قبل المباراة المقبلة أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

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وتطير بعثة الأهلي إلى الإمارات ظهر بعد غد الاثنين استعدادًا لمواجهة الزمالك مساء الخميس المقبل في نهائي كأس السوبر المصري.

وكان الأهلي قد حقق الفوز مساء أمس الجمعة على المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة ليواصل الانفراد بصدارة ترتيب الدوري برصيد ٤٥ نقطة جمعهم من ١٥ فوزا متتاليا.