رياضة | بعد تصدر أوباما للقائمة.. تعرف على أسرع 3 أهداف في كأس السوبر الأفريقي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز على الترجي التونسي، بنتيجة 3-1، في إطار اللقاء الذي جمع بينهما، مساء أمس الجمعة، في العاصمة القطرية الدوحة.

وشهدت المباراة تحطيم رقم قياسي جديد، بعدما تمكن أوباما من تسجيل أسرع هدف في تاريخ البطولة، لذلك يرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" أسرع 3 أهداف في كأس السوبر الأفريقي، وفقا لموقع ترانسفر ماركت.

أسرع هدف في كأس السوبر الأفريقي

نجح يوسف أوباما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تسجيل هدف الفارس الأبيض الأول مبكرا، في الدقيقة الأولى و40 ثانية، ليسجل أسرع هدف في مسابقة كأس السوبر الأفريقي عبر تاريخ البطولة.

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وانتهت المباراة لصالح الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتوج باللقب القاري للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته في البطولة.

ثاني أسرع هدف في بطولة كأس السوبر الأفريقي

وأحتل هدف أمين الشرميطي لاعب فريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي، المركز الثاني في القائمة، والذي أحرزه في مرمى الصفاقسي التونسي بعد مرور 5 دقائق من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب 7 نوفمبر موسم 2008، والتي انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح فريق النجم الساحلي.

ثالث أسرع هدف في بطولة كأس السوبر الأفريقي

وجاء هدف خالد بيبو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الثالث في قائمة أسرع أهدف بطولة كأس السوبر الأفريقي، والذي أحرزه في مرمى كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بعد مرور 7 دقائق من زمن المباراة التي أقيمت بينهما موسم 2002، والتي انتهت بنتيجة 4-1 لصالح المارد الأحمر.