رياضة | كارتيرون يجهز شيكابالا لمواجهة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يجهز شيكابالا لمواجهة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك عن موقف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق من المشاركة في مواجهة الأهلي بالسوبر المصري.



ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الخميس المقبل على السوبر المصري بالإمارات.



وغاب شيكابالا عن المشاركة في مباراة الترجي التونسي بالأمس في السوبر الافريقي بسبب الإصابة التي تعرض لها.



و يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي يوم الإثنين المقبل بحد أقصى أو غدًا الأحد لتجهيزه لمباراة الأهلي، لترتفع أسهمه وبقوة في اللحاق بمواجهة الأهلي.



وتقام مباراة السوبر المصري يوم الخميس المقبل بالإمارات في مهرجان كروي ممتع.