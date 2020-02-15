رياضة | زيدان يزف خبرا سعيدا لجماهير ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يزف خبرا سعيدا لجماهير ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني عن مدى جاهزية نجم الفريق ، البلجيكي إيدين هازارد قبل مواجهة سيلتا فيجو المقرر إقامتها على ملعب سانتياجو بيرنابيو غدا الأحد.

ويلتقي ريال مدريد مع سيلتا فيجو غدا الأحد على ملعب البيرنابيو ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وقال زيدان في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "مع هازارد يملك الفريق لاعبا عظيما ولقد حان وقت عودته للفريق".

واختتم: " لقد تدرب معنا وأصبحت حالته جيدة، لكنه لم يلعب منذ 3 أشهر، على المستوى البدني هو جاهزٌ للعب مجددًا".