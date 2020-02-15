رياضة | موعد مباراة الفتح والفيصلي| مشاهدة مباراة الفيصلي والفتح اليوم 15-2-2020 بالدوري السعودي والقنوات الناقلة لها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الفتح والفيصلي| مشاهدة مباراة الفيصلي والفتح اليوم 15-2-2020 بالدوري السعودي والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق الفيصلي ضيفا ثقيلا على نظيره الفتح مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الامير عبدالله بن جلوي الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

موعد مباراة الفيصلي والفتح في الدوري السعودي Advertisements تقام مباراة الفيصلي ضد فريق الفتح في تمام الساعة ٥:١٠ بتوقيت مصر، ٦:١٠ بتوقيت المملكة العربية السعودية، ٧:١٠ بتوقيت أبو ظبي. القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والفتح تذاع مباراة الفيصلي والفتح بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية “ksa sports 2 HD” بصوت المعلق أحمد النفيسة

الفتح و الفيصلي الساعة 5.10 علي قناة 1