رياضة | زيدان يتحدث عن الموهبة التي ينتظر منها الكثير في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يتحدث عن الموهبة التي ينتظر منها الكثير في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن مواجهة سلتا فيجو ستكون قوية، والتي تقام مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "المباراة الأهم هي المباراة المقبلة، المباريات القادمة تتطلب منا بذل كل سيء، كل مباراة لدينا ستكون معقدة لكننا جاهزون".

وتابع: "الراحة التي حصلنا عليها؟ يُفضل اللاعبون اللعب، لكننا حظينا بأسبوعٍ طويلٍ من العمل، والتدريبات الشاقة. من الجيد أن نحظى بأسابيع مثل هذه بين الحين والآخر".

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ورد زيدان على سؤال بشأن موعد اختياره للتشكيلة الأساسية قائلا: "ليس هناك وقتٌ محدد لذلك، يعتمد الأمر على عدة عوامل. لكن عندما يكون لديك لاعبون رائعون مثل هؤلاء، يكون الأمر معقدا، لأن كل لاعبٍ له القدرة على إضافة شيء مميز للفريق".

وواصل: "الاختيار صعبٌ، معقدٌ ورغم أنني أحب تواجد جميع اللاعبين، لكن الاختيار دائما صعب، أحيانا أختار تشكيلتي في بداية الأسبوع، وأحيانا أخرى قبل المباراة بقليل ، ليس لدي روتين ثابت بشأن التشكيلة".

واختتم زيدان: "تطوير اللمسة الأخيرة لفينيسوس؟ هي مسألة عمل فني، في عمرٍه يستوجب عليه العمل كثيرا، وهو يعلم ذلك، لديه الجودة ومع العمل ستحدث أمور رائعة، حتى اللاعبون المخضرمون لديهم هامشٌ للتحسن، فما بالك بلاعبٍ يبلغ من العمر 19 عامًا فقط".