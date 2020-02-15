رياضة | متجاهلا عقوبات مانشستر سيتي.. أمر واحد يشغل بال زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متجاهلا عقوبات مانشستر سيتي.. أمر واحد يشغل بال زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن مواجهة فريقه القوية أمام سيلتا فيجو مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "الهجوم واللعب الجميل يسري في جينات ريال مدريد، لكن التوازن مطلوبٌ أيضا، علينا التمتع بكلا الخصلتين".

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وتابع: "عقوبات السيتي؟ لن يغير ذلك شيئا بشأن مباراتنا القادمة معهم، هم فريقٌ عظيم، لكن كل ما يشغل بالي في هذه اللحظة هي مباراة سلتا فيجو غدًا".

وتابع: "تطوير اللمسة الأخيرة لفينيسوس؟ هي مسألة عمل فني، في عمرٍ يستوجب عليه العمل كثيرا، وهو يعلم ذلك، لديه الجودة ومع العمل ستحدث أمور رائعة".

وأضاف: "حتى اللاعبون المخضرمون لديهم هامشٌ للتحسن، فما بالك بلاعبٍ يبلغ من العمر 19 عامًا فقط".