رياضة | موعد مباراة الرائد اليوم| مشاهدة مباراة الرائد ضد أبها اليوم 15-2-5-2020 في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الرائد اليوم| مشاهدة مباراة الرائد ضد أبها اليوم 15-2-5-2020 في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلاقي فريق الرائد نظيره نظيره أبها، اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

موعد مباراة الرائد وأبها: تقام مباراة فريق الرائد أمام نطيره فريق أبها في تمام الساعة ٢:٥٥ بتوقيت مصر، الساعة ٣:٥٥ بتوقيت المملكة العربية السعودية، ٤:٥٥ بتوقيت أبو ظبي. Advertisements القنوات الناقلة لمباراة الرائد وأبها : تذاع مباراة الرائد أمام نظيره فريق أبها بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sports 1 HD" بصوت المعلق عبدالله الغامدي. ترتيب الفريقين في الدوري السعودي يدخل نادي الرائد الجولة الثامنة عشرة هو يحتل المركز السابع برصيد ٢٧ نقطة، في حين يأتي نادي أبها فى المركز التاسع برصيد ٢٣ نقطة.

الرائد و ابها الساعة 2.55 علي قناة 4