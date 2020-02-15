رياضة | الجبلاية ترتب مع الأهلي تنظيم ممر شرفي لتكريم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية ترتب مع الأهلي تنظيم ممر شرفي لتكريم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترح عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مخاطبة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من أجل إقامة ممر شرفي لفريق الزمالك بمناسبة فوزه بكأس السوبر الإفريقي.

ويدرس عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية، إرسال فاكس رسمي لإدارة المارد الأحمر من أجل اقتراح الأمر وإمكانية تفعيله في مباراة السوبر المصري المقبلة بالإمارات.

وكان الزمالك نجح في التتويج بلقب السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، عقب الفوز على الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الغرافة القطري.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك الأهلي، مساء يوم 20 فبراير الجاري على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات ضمن منافسات كأس السوبر المصري.