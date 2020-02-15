رياضة | موعد مباراة الاتحاد وأسوان اليوم| مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري ضد أسوان اليوم 15-2-2020 في كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الاتحاد وأسوان اليوم| مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري ضد أسوان اليوم 15-2-2020 في كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الاتحاد السكنري لمواجهة نادي أسوان، في تمام الخامسة مساء اليوم السبت على ملعب المقاولون العرب، ضمن مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وحقق أسوان الفوز على الاتحاد السكندرى فى المباراة التى جمعت الفريقين الأسبوع الماضى بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 17 والأخيرة من عمر الدور الأول، حيث اقتنص فادى فريد مهاجم أسوان ثلاث نقاط ثمينة لأبناء الجنوب بهدف قاتل فى الدقائق العشر الأخيرة من العمر اللقاء ليفوز أسوان 1/0 على زعيم الثغر.

على الجانب الآخر تراجع الاتحاد السكندرى بعد الهزيمة من أسوان إلى المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 27 نقطة.

ويحتل أسوان المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 18 نقطة، حصدها أبناء الجنوب من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى 6 لقاءات والخسارة فى 7 أخرى.

الاتحاد السكندري و اسوان الساعة 5 علي قناة 7