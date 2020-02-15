رياضة | منتخب مصر لكرة الصالات في الصدارة إفريقيا بتصنيف الفيفا بعد التاهل للمونديال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب مصر لكرة الصالات في الصدارة إفريقيا بتصنيف الفيفا بعد التاهل للمونديال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر منتخب مصر لكرة القدم داخل الصالات، منتخبات القارة السمراء، في التصنيف الذي صدر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وجاء منتخب مصر في الترتيب ٢٣ عالميا، وحل منتخب المغرب في المركز الثاني أفريقيا و٢٥ عالميا، وخلفه منتخب ليبيا في المركز ٤١ عالميا، ثم منتخب أنجولا في المركز ٤٥ عالميا، وفي المركز الخامس أفريقيا جاء منتخب موزمبيق الذي تواجد في المركز ٦١ عالميا.

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وتصدر منتخب مصر كذلك تصنيف المنتخبات العربية وجاء خلفه المنتخب المغربي ثم منتخب لبنان الذي جاء في المركز ٤٠ من التصنيف العالمي، وخلفه منتخب ليبيا، ثم منتخب الكويت في المركز ٤٢ عالميا.

وجاءت منتخبات البرازيل وأسبانيا والأرجنتين وروسيا والبرتغال على التوالي في صدارة الترتيب العالمي.

وبلغ منتخب مصر للصالات كأس العالم بليتوانيا المقرر لها سبتمبر المقبل، وجاء وصيفا بكأس الامم الأفريقية الأخيرة التي جرت بالمغرب.