رياضة | الأهلي يحصن نجمه "المتألق" من الإغراءات

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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اتخاذ قرار تجاه محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عقب ظهوره بمستوي مميز بالفترة الأخيرة.

واستقر مجلس الإدارة بالاتفاق مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، على تعديل عقد محمد هاني لاعب الفريق، ووضعه ضمن الفئة الثانية للاعبين.

ومن المقرر أن يحصل اللاعب في عقده الجديد، على مبلغ 3 ملايين جنيه سنويًا، ترتفع بقيمة نصف مليون جنيه بالموسم التالي.

وتأتي خطوة الأهلي، للحفاظ على قوامه الأساسي خاصةً أن اللاعب يُعد أهم الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها السويسري رينيه فايلر المدير الفني، منذ توليه المسئولية الفنية.

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ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء يوم 20 فبراير الجاري على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات ضمن منافسات كأس السوبر المصري.

وتُغادر بعثة الفريق برئاسة خالد الدرندلي، إلى أبوظبي الإماراتية، يوم الإثنين المقبل، على أن يستقبل البعثة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، والذي يسبق البعثة بيوم كامل.

وكان الأهلي حقق فوزًا على المصري البورسعيدي، بثلاثية دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة المؤجلة من الإسبوع السادس بالدوري المصري الممتاز.