رياضة | كلوب يحدد أولوياته مع ليفربول.. ويوجه رسالة قوية للجماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يحدد أولوياته مع ليفربول.. ويوجه رسالة قوية للجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن أولوياته حول مصير الفريق بنهاية الموسم وما يمكنه تحقيقه، في ظل المستوى الرائع الذي يقدمه.

وقال كلوب خلال تصريحات رسمية:"أن تركيز النادي يظل ثابتًا على أهدافهم اليومية، بدلًا من التفكير فيما يمكن أن يحققوه بنهاية الموسم".

وأضاف كلوب في تصريحات للموقع الرسمي:"نحن تعرف أنه في نهاية الموسم الفريق سيتوج باللقب إذا واصلنا الانتصارات، هذا لطيف حقًا، ولا أحد يحلم هنا في الوقت الحالي، لا وقت للحلم، حتى ذلك الحين علينا التفكير في الأمر بجدية، ولعب كل مباراة بنفس الأداء".

وأشار كلوب إلى أنه من المهم أن ينظر إلى كل مباراة، كم يعني لنا أن نكون في ليفربول، وأن نلعب لهذه الألوان وندافع عنها، وأن نكون الفريق المناسب لتمثيل هذا النادي العظيم، هذا جزء كبير منا، ونريد التأكد أن الجميع يمكنهم رؤية ذلك".