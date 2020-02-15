رياضة | كفر سعد يهزم صيد المحلة بدوري الكرة النسائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كفر سعد يهزم صيد المحلة بدوري الكرة النسائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق كفر سعد في الفوز علي صيد المحلة بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الأسبوع الخامس عشر من الدوري الممتاز الكرة النسائية.

وشهدت المباراة تألق ليلي شريف نجمة كفر سعد بتسجيل ثلاثة أهداف هاتريك كما سجلت منه طارق هدفين ومهيره علي هدف ورولا سامح هدف.

بهذه النتيجة رفع كفر سعد رصيده من النقاط الي 13 نقطة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد صيد المحلة عند نقطة واحده في المركز الأخير .

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وفي نفس الجولة تغلب الطيران علي الأميرية بثلاثية لهدف الفوز يرفع رصيد الطيران الي 12 نقطة في المركز الرابع ويأتي الأميرية في المركز الثامن بثلاث نقاط .

فيما واصل وادي دجلة تربعه علي قمة الدوري بتغلبه علي المصري القاهري بثلاثية دون رد .

ورفع دجله رصيده الي 17 نقطة في القمة بينما يحتل المصري القاهري المركز السابع ب8 نقاط .