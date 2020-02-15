رياضة | حفيظ دراجي يكشف سبب هجوم جماهير الزمالك عليه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حفيظ دراجي يكشف سبب هجوم جماهير الزمالك عليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فسر حفيظ دراجي المعلق الجزائري سبب هجوم جماهير الزمالك عليه بعد أحداث مباراة الترجي التونسي بالأمس في السوبر الافريقي والتي قام بالتعليق عليها.



وتعرض دراجي لانتقادات شديدة واتهامه بالتحيز لنادي الترجي التونسي خلال تعليقه على مباراة الأمس.



وقال دراجي في تصريحات خاصة "كل تلك الانتقادات لان جمهور الزمالك يعتبرني محب للنادي الأهلي".

وأضاف "زيارتي للنادي الأهلي من قبل كانت السبب وراء ذلك".



وشدد على أنه يلتزم الحياد طوال مشواره في التعليق على جميع المباريات، مؤكدًا أنه من الصعب أن يوالي لفريق على الآخر خلال تعليقه على مختلف المباريات.



وحصد الزمالك بطولة السوبر الافريقي بالأمس على حساب الترجي التونسي بعد التغلب عليه بنتيجة 3-1.