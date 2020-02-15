رياضة | ميدو يتحدى رئيس الزمالك بسبب أحمد عيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو يتحدى رئيس الزمالك بسبب أحمد عيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي مصر المقاصة، على نقد مرتضى منصور لأحمد عيد عبدالملك، نجم الأبيض السابق، حول تصريحاته التي أثارت الجدل مؤخرا.

وكان أحمد عيد عبدالملك قد أثار غضب جماهير الأهلي الغريم التقليدي للزمالك، حول إدلاءه بتصريحات نارية، بأنه لن يشجع القلعة الحمراء في أي منافسة إفريقية، مشيرا إلى فرحته بسقوطة في أي مباراة.

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ورد مرتضى منصور برفضه لمثل هذه التصريحات التي أدلى بها أحمد عيد عبر قناة الزمالك، مؤكدا أنها تدعو للكراهية بين جماهير الناديين.

وكتب ميدو عبر حسابه على "تويتر"، إن الشعب التونسي يسبق المصري في تشجيع المنافسين لفرق بلادهم، والدليل على ذلك أن نادي الإفريقي والصفاقسي يلعنون فرحتهم حاليا بهزيمة الترجي من الزمالك.

وأضاف أن هناك لن يعتبرهم أحد غير وطنيين، قائلاً: "ليس عيبا أو حراما ولن تصبح جاسوسا..لما المنتخب يلعب كلنا نقف جنب بعض ونشجع مصر".