رياضة | عبد الحكيم لـ"الخليج 365 الرياضي": إبراهيم "الحاوي الجديد".. تعلمت من "سترة" وصلاح "مش حريف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحكيم لـ"الخليج 365 الرياضي": إبراهيم "الحاوي الجديد".. تعلمت من "سترة" وصلاح "مش حريف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الحاوي محمود عبد الحكيم لاعب المصري السابق والإعلاميين الحالي عن أفضل هدف أحرزه و"ترقيصة" هي الأغلى، ومثل أعلى تعلم منه الكثير، كما أشار إلى أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مفيد لفريقه لكنه ليس باللاعب المهاري.

وقال الحاوي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": "كنت دائم متابعة عبد الستار صبري وتعلمت منه كثير، كنت أعشق طريقة لعبه، فضلا عن حبي لحازم امام ورضا عبد العالم واحمد فاروق لاعب البلدية، ولكن سترة كان الأفضل بالنسبة لي".

وعن موقف لا ينساه تابع: "كنا نواجه الجونة وعند مراوغتي لشوقي السعيد تعرقلت في الكرة، فقال لي :"انا مبترقصش" ، بعد ذلك قمت بترقيصه.

وعن أجمل هدف له أشار: "أحرزت هدف لن أنساه بقميص المصري في الموسم الأول لي في مرمى عماد السيد، كنا نواجه طلائع الجيش".

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وعن أصعب مباراة تابع: "مواجهة الأهلي والمصري في بورسعيد، والتي انتهت بأحداث مؤسفة".

وعن مراوغة لن ينساها قال: "عندما راوغت محمد شوقي وأحرزنا هدف، كانت الأغلي بالنسبة لي لأنها كانت مؤثرة في سير المباراة، فضلا عن أن شوقي من اللاعبين الكبار الصعب مراوغتهم".

وعن أبرز اللاعبين المهاريين حاليا أضاف: "أكثر من لاعب، ولكن أحب محمد إبراهيم وأرى أنه لم يأخذ فرصته وكان من الممكن أن يكون أفضل من ذلك، فضلا عن حبي لأيمن حفني أيضا".

وبسؤاله عن إمكانياته الكبيرة ولماذا لم يصل لما وصل له صلاح اختتم حديثه: "صلاح نعم ليس باللاعب الحريف ولكنه مفيد للغاية ومصنف عالميا، أعتقد ـنني كان ينقصني فرصة الاحتراف ولكني راض عما حصلت عليه".