رياضة | مكافآت فورية للاعبي الزمالك بعد السوبر الافريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكافآت فورية للاعبي الزمالك بعد السوبر الافريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحصل كل لاعب بين صفوف فريق الزمالك على مكافأة مالية قدرها 150 ألف جنيه بعد الفوز على الترجي التونسي في بطولة السوبر الافريقي.



وحصد الزمالك لقب السوبر الافريقي على حساب الترجي بنتيجة 3-1.



وجاءت قيمة المكافآت للاعبي الزمالك 150 ألف جنيه لكل لاعب الفريق بخلاف المكافآت التي سيحصلوا عليها حال التتويج بالسوبر المصري.



واجتمع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع اللاعبين في المران الأخير قبل السفر لقطر ووعدهم بتلبية كل المطالب المالية بهدف الشد من آزرهم.



وتعود بعثة الزمالك إلى القاهرة في الحادية عشر مساء اليوم قادمة من الدوحة، على أن تسافر يوم الإثنين المقبل إلى الإمارات.

