راموس يضع ريال مدريد في موقف صعب

السبت 15 فبراير 2020

كشفت تقارير صحف إسبانية، إن المفاوضات بين قائد ​ريال مدريد​ سيرجيو ​راموس​ والادارة ما زالت مستمرة من أجل تمديد عقده خلال الفترة المقبلة.



وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن عقد راموس ينتهي في حزيران 2021، ويريد تمديده لعامين آخرين حتى صيف 2023.

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وأضافت الصحيفة:" ان ادارة النادي لديها سياسة تتعلق باللاعبين كبار السن، حيث تفضل التجديد موسمًا تلو الآخر".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه السياسة اتبعها رئيس النادي بيريز مع العديد من اللاعبين، ابرزهم البرتغالي بيبي الذي فضل الرحيل.

وختمت:" راموس وريال مدريد من المتوقع أن يتوصلا لاتفاق في الأسابيع المقبلة".