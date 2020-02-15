تقارير ايطالية: انتر يشترط على برشلونة لاتمام صفقة لاوتارو

السبت 15 فبراير 2020

فرض مسؤولو نادي إنتر ميلان شرطاً مهماً على ادارة ​برشلونة​ الاسباني، من اجل اتمام صفقة الارجنتيني الدولي ​لاوتارو​ مارتينيز في الميركاتو الصيفي المقبل.

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ويرغب النادي الكتالوني بقوة في التعاقد مع مارتينيز من اجل تدعيم صفوف الفريق، خاصة ان قيمة شرطه الجزائي مع إنتر ميلان يبلغ 111 مليون يورو.

الا ان صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، اوضحت ان الانتر يشترط على برشلونة عقد صفقة تبادلية بانتقال الفرنسي انطوان ​غريزمان​ الى العملاق الايطالي.

وبدأ برشلونة في التفاوض مع إنتر ميلان خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما علموا بدخول الغريم التقليدي ريال مدريد في المنافسة على ضم نجم التانغو.