ريبول: تقرير برشلونة حول اصابة ديمبيلي صحيح تماماً

السبت 15 فبراير 2020

ينتظر نادي ​برشلونة​ الاسباني قرار اللجنة الطبية في الاتحاد الإسباني، للتأكد من صحة التقرير الطبي المقدم من النادي الكتالوني بشأن اصابة عثمان ديمبلي التي ستبعده عن الملاعب لستة أشهر.

Advertisements

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الدكتور بيدرو لويس ​ريبول​، عضو اللجنة الطبية في الاتحاد الإسباني، قد اشار الى ان البرشا سيحصل على الضوء الاخضر لضم مهاجم بديل، بعد التأكد من صحة التقرير الموقع عليه أيضًا من قبل الطبيب الفنلندي لاس ليمبينين والذي أجرى جراحة ​ديمبيلي​.

وقال ريبول للموندو:" أنا متأكد من أن التقرير الطبي لإصابة ديمبيلي صحيح تماما".

وقدم ريبول نصيحة لديمبيلي:" أفضل شيء يمكنه القيام به هو اتباع النصائح من الجهاز الطبي لبرشلونة، هم هناك يعرفون جيدًا كيفية التأهيل بعد تلك الإصابات".