شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مفاجأة ليونيل ميسي لزوجته في عيد الحب (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشرت أنتونيلا روكوزو، زوجة نجم وقائد برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، صورة لمفاجأة زوجها لها في عيد الحب. Advertisements وقام «ميسي» بملئ غرفة بالبالونات الحمراء كما كتب لها «أحبك»، مظهرًا الجانب الرومانسي من شخصيته. وكان النجم الأرجنتيني قد تعرف على زوجته في طفولتهما قبل أن تجمعهما علاقة لاحقًا إلى أن تزوجا في عام 2017.

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