شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي مهدد بعقوبة جديدة في الدوري الإنجليزي بعد الحرمان الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عقوبة جديدة في البرميرليج بعد قرار الاتحاد الأوروبي «يويفا» بحرمانه من المشاركات الأوروبية لمدة عامين مع غرامة 24.9 مليون جنيه إسترليني.
وأوضحت صحيفة «إنديبندنت» البريطانية أن مانشستر سيتي قد يواجه عقوبة خصم النقاط من رصيده في الدوري الإنجليزي عقب إدانته بتقديم معلومات غير حقيقية تتعلق بعائدات عقود الرعاية الخاصة بالنادي للاتحاد الأوروبي.
وتلزم قواعد استخراج رخصة الأندية للمشاركة في البريميرليج تقديم معلومات حقيقية، وهي المعلومات نفسها التي تقدم لليويفا وتتضمن ما يتعلق بقوانين اللعب المالي النظيف.
ورغم الإدانة، إلا أن صحيفة «ذا صن» البريطانية أكدت أنه على الأغلب لن تقوم رابطة البريميرليج بمعاقبة مانشستر سيتي بخصم النقاط.
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