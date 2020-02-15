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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020
تقارير ايطالية: انتر يشترط على برشلونة لاتمام صفقة لاوتارو
فرض مسؤولو نادي إنتر ميلان شرطاً مهماً على ادارة برشلونة الاسباني، من اجل اتمام صفقة الارجنتيني الدولي لاوتارو مارتينيز في الميركاتو الصيفي المقبل.
ويرغب النادي الكتالوني بقوة في التعاقد مع مارتينيز من اجل تدعيم صفوف الفريق، خاصة ان قيمة شرطه الجزائي مع إنتر ميلان يبلغ 111 مليون يورو.
الا ان صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، اوضحت ان الانتر يشترط على برشلونة عقد صفقة تبادلية بانتقال الفرنسي انطوان غريزمان الى العملاق الايطالي.
وبدأ برشلونة في التفاوض مع إنتر ميلان خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما علموا بدخول الغريم التقليدي ريال مدريد في المنافسة على ضم نجم التانغو.
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