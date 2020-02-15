شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الزمالك.. كارتيرون يضم زيزو استعداد لمواجهة السوبر المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، ضم محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الفريق، إلى رحلة الفريق الأبيض فى أبو ظبى، المقرر لها بعد غد، الإثنين، استعداداً لمواجهة الأهلى، فى السوبر المصرى، فى اللقاء المُحدد له يوم الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة الإماراتى.
ومن المقرر أن تعود بعثة الزمالك، مساء اليوم، السبت، إلى القاهرة، قادمة من قطر عقب الانتهاء من خوض مباراة الترجى وذلك من أجل بدء الاستعداد لمواجهة الأهلى فى السوبر والسفر مُجددًا إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى، وذلك قبل المباراة المرتقبة بثلاثة أيام، حتى يتمكن اللاعبين والجهاز الفنى من الاستعداد جيدًا لمباراة القمة، خاصة أن المباراة سيعقبها مواجهة أخرى أمام الأهلى، فى اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع الرابع من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامته يوم 24 من فبراير الجارى، بالقاهرة.
وشهدت الفترة الماضية سفر "زيزو" إلى ألمانيا برفقة محمد أسامة طبيب الفريق من أجل الاطمئنان على حالته تمهيدا لتأهيله وتجهيزه للعودة إلى صفوف الفريق الأبيض.
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