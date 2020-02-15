شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الزمالك.. كارتيرون يضم زيزو استعداد لمواجهة السوبر المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، ضم محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الفريق، إلى رحلة الفريق الأبيض فى أبو ظبى، المقرر لها بعد غد، الإثنين، استعداداً لمواجهة الأهلى، فى السوبر المصرى، فى اللقاء المُحدد له يوم الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة الإماراتى.

وجاء قرار جهاز الزمالك من أجل دعم زيزو ودعمه أيضا لزملائه فى تلك البطولة بعدما تغيب عن الفريق طوال الفترة الماضية نظرا لمعاناته من إصابة بقطع الرباط الصليبى ليجرى عملية جراحية فى ألمانيا ويبدأ عمليات التأهيل استعدادا لاستعادة الفريق لجهوده فى المرحلة المقبلة وحرص "زيزو" على تقديم التهنئة إلى زملائه بالفريق فى الساعات المقبلة الماضية بعد الفوز بكأس السوبر الإفريقى أمام الترجى التونسى، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس الجمعة، على ملعب الغرافة القطرى، التى انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف بعدما خاض الأبيض المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية الإفريقية، فيما شارك الفريق التونسى بعدما توج ببطولة دورى أبطال إفريقيا، وذلك عن النسخة الماضية من البطولتين.

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ومن المقرر أن تعود بعثة الزمالك، مساء اليوم، السبت، إلى القاهرة، قادمة من قطر عقب الانتهاء من خوض مباراة الترجى وذلك من أجل بدء الاستعداد لمواجهة الأهلى فى السوبر والسفر مُجددًا إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى، وذلك قبل المباراة المرتقبة بثلاثة أيام، حتى يتمكن اللاعبين والجهاز الفنى من الاستعداد جيدًا لمباراة القمة، خاصة أن المباراة سيعقبها مواجهة أخرى أمام الأهلى، فى اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع الرابع من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامته يوم 24 من فبراير الجارى، بالقاهرة.

وشهدت الفترة الماضية سفر "زيزو" إلى ألمانيا برفقة محمد أسامة طبيب الفريق من أجل الاطمئنان على حالته تمهيدا لتأهيله وتجهيزه للعودة إلى صفوف الفريق الأبيض.