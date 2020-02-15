شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يؤكد: مواجهة الأهلي وصن داونز 29 فبراير باستاد السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن اجتماعا أمنيا عقد اول أمس الثلاثاء بحضور مندوب من النادي الأهلي وتم خلاله اخطار النادي الأحمر بإقامة مباراته أمام صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية بدوري ابطال افريقيا علي ستاد السلام يوم 29 فبراير الجاري .

على صعيد آخر، حرص محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى ، على حضور مران فريقه المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، فى انطلاق استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك فى السوبر المحلى المقرر إقامتها الخميس المقبل بالإمارات.

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وواصل فريق الأهلى النتائج الجيدة محلياً بعدما حقق الفوز الخامس عاشر على التوالى وأسقط المصرى بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد المكس فى الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة السادسة من الدورى الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلى على معلول فى الدقيقة العاشر من ضربة جزاء سجله على معلول وأجاى فى الدقيقة 82 وكهربا فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرفع الأهلى رصيده إلى 45 نقطة ويحافظ على سجله الرائع هذا الموسم بعدما حقق الفوز الخامس عشر على التوالى وحافظ على سجل اللاهزيمة ويؤمن قمة الدورى وقدم الأهلى هديا عيد الحب لجماهيره بالفوز بثلاثية نظيفة، فيما توقف رصيد المصرى عند 20 نقطة ويبقى فى المركز العاشر.