شكرا لقرائتكم الغندور يدعو الجماهير لاستقبال الزمالك بمطار القاهرة: ربنا نصرنا على الكارهين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على تهنئة لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عقب تحقيق لقب السوبر الإفريقي، كما وجه التهنئة لكل جماهير الأبيض .

ودعا الغندور جميع جماهير الزمالك على استقبال لاعبو الأبيض بمطال القاهرة، قائلًا:" ياريت كل الزملكاوية يروحوا يستقبلوا الفريق بالمطار الجديد، لأنهم قدروا يفرحونا ".

وتابع خلال تصريحات له :" ربنا نصرنا على كل الكارهين، وكانوا نفسهم الزمالك يقع"، وكشف الغندور عن تواجده بمطار القاهرة لاستقبال البعثة كما سيتم بث مباشر لرصد الاحتفال مع اللاعبين و الجماهير .

وتوج الزمالك بلقب السوبر الأفريقى من قلب العاصمة القطرية "الدوحة" وسط حشد جماهيرى لأبناء ميت عقبة فى مدرجات ملعب نادى الغرافة ليتوج الفارس الأبيض بلقبه الرابع فى البطولة بالفوز على الترجى التونسى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم بينهما مساء أمس الجمعة، ليضرب أبناء ميت عقبة موعدا مع السعادة لجماهيرهم بهذا اللقب الذى يعد البطولة الأولى للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق مع فريق مصرى بعد قيادته من قبل للأهلى ودجلة دون تتويج بألقاب.

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ويعد تتويج فريق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى حيث كان أخر كأس سوبر توج به الزمالك فى عام 2003 على حساب الوداد المغربى.

وجاء تتويج الزمالك بتقدمه بالهدف الأول عن طريق يوسف أوباما فى الدقيقة 2 بعد تلقيه عرضية من محمد عبد الشافى حولها برأسه إلى داخل شباك الترجى وأدرك عبد الرؤوف بن غيث التعادل للترجى من ركلة جزاء فى الدقيقة 54، ثم نجح أشرف بن شرقى فى إعادة الزمالك لتقدمه بتسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 58 وفى الدقيقة 92 نجح بن شرقى مجدا فى إضافة الهدف الثانى له والثالث للزمالك لينهى آمال الترجى فى العودة بالنتيجة.