شكرا لقرائتكم فايلر يحدد برنامج إعداد الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد الزمالك



حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر برنامج الإعداد لمباراة الزمالك المرتقبة على كأس السوبر المحلي المقرر إقامته في إمارة أبوظبي الخميس المقبل.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك



وينتظر عشاق الساحرة المستديرة المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك على لقب السوبر المصري المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير 2020 على ستاد محمد بن زايد في الإمارات.

الأهلي ضد الزمالك



وباشر الأهلي تدريباته ظهر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، حيث فضل الجهاز الفني للفريق أن يخوض الفريق مرانا خفيفا، بعد أداء مباراة المصري أمس في الدوري، على أن يحصل اللاعبين على راحة سلبية من التدريبات غدا الأحد، لالتقاط الأنفاس قبل السفر بعد غدٍ الاثنين إلى الإمارات لبدء المرحلة الأخيرة من الاستعدادات للسوبر.

الأهلي ضد الزمالك



ومن المنتظر أن يعقد فايلر أكثر من جلسة خاصة مع لاعبي الأهلي لدراسة الزمالك بالفيديو، وذلك عقب الحصول على عدة تسجيلات لمباريات الزمالك الأخيرة في الدوري وأيضا دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى مباراة السوبر الإفريقي التي أقيمت أمس أمام الترجي التونسي، لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه.

Advertisements

الأهلي ضد الزمالك



ويسعى فايلر إلى مواصلة سلسلة الانتصارات المحلية وتكرار الفوز على الزمالك في السوبر المحلي مرة أخرى، حيث كان المدرب السويسري هو المسؤول عن تدريب المارد الأحمر في آخر نسخة جمعت بين الفريقين.

الأهلي ضد الزمالك



ونال المدرب السويسري ثقة جماهير الأهلي بعد أن قاد الفريق لتحقيق العلامة الكاملة عقب الفوز في 15 مباراة على التوالي في الدوري المصري، وبات وشيكاً على ضرب رقم البرتغالي مانويل جوزيه، المدرب التاريخي للفريق بأطول سلسلة انتصارات متتالية في مسابقة الدوري بـ17 انتصارا في موسم 2004-2005.

الأهلي ضد الزمالك



ويسبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي البعثة بالسفر إلى الإمارات خلال ساعات لترتيب إقامة فريقه هناك، وذلك برفقة سمير عدلي المدير الإداري للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بملعب التدريب وفندق الإقامة ووسائل التنقل، وهو الإجراء المتبع داخل النادى قبل مباريات الفريق التي تقام خارج مصر.

الأهلي ضد الزمالك



كان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اعتذرعن عدم السفر للإمارات لحضور السوبر بسبب سفره إلى فرنسا فى رحلة علاجية خلال توقيت تواجد الفريق في أبو ظبي، بينما يترأس البعثة خالد الدرندلى أمين الصندوق.