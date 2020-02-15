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شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يستعين بأطباء نفسيين .. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتحدثت سمر صلاح خلال ندوتها بالنادي مع فرق البراعم وعدد من المدربين، عن عدة أمور تخص كيفية التعامل فى مواقف كثيرة داخل المستطيل الأخضر وخارجه.
من جانبه أكد رضوان ، أن العمل داخل قطاع الناشئين يسير بخطى علمية ومدروسة لأن العلم أصبح شئ مهم جدا ويجب تثقيف اللاعبين علميا ، ووعد بأن تستمر الندوات مع باقي لاعبي القطاع ومراحل الناشئين والاعمار السنية المختلفة.
ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 32 نقطة خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 45 نقطة، ويسبق المقاولون، نادي الزمالك صاحب المركز الثالث في جدول الدوري، بنقطة واحدة، ويتبقى للزمالك مباراتين مؤجلتين.
وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبي في الجولة 16، ثم بيراميدز في الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التي حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجاري.
وحقق المقاولون الفوز في 10 مباريات من أصل 17 لقاء في الدوري العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة في 5 مباريات وتعادلوا في لقائين فقط.
ويستعد المقاولون العرب لمواجهة النادي المصري يوم 19 فبراير الجاري، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، وكان المقاولون قد تأهل إلى هذا الدور بعد التغلب على الجزيرة المطروحي بهدفين نظيفين في دور الـ 32.
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