متجاوزًا ميسي.. صلاح أغلى جناح أيمن في العالم.. وستيرلينج أغلى الأجنحة اليسرى.. وكيفين دي بروين بوسط الملعب.. أغلى لاعبي العالم

تجاوزت قيمة عقد اللاعب المصري لنادي ليفربول، محمد صلاح، تلك المتعلقة بعقد نظيره الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وفقا لموقع "Transfermarket" المتخصص بأسعار عقود لاعبي كرة القدم.

ورصد موقع "ترانسفر ماركت" العالمي المتخصص في الإحصائيات والقيمة السوقية للاعبي كرة القدم النجوم الأغلى على مستوى العالم، والتي شهدت تفوق الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في قائمة أغلى الأجنحة اليمنى.



وأصبح صلاح صاحب أغلى عقد لجناح أيمن في العالم بعد أن تراجعت قيمة عقد ميسي 40 مليون يورو، بسبب غيابه عن التسجيل في آخر 3 مباريات له مع الفريق الكتالوني، وفقا للموقع.

بالمقابل، حافظ اللاعب المصري على قيمة عقده التي تبلغ 150 مليون يورو ليتفوق على النجم الأرجنتيني الذي بلغت قيمة عقده 140 مليون يورو، وفقا لـ"Transfermarket".

ويعاني ميسي مع برشلونة منذ قدوم المدرب الجديد كيكي سيتين، إذ سجل هدفا وحيدا تحت قيادته كان في المباراة الأولى أمام غرناطة.

من جانبه، سجل صلاح 3 أهداف في آخر 3 مباريات لفريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وساهم بتغريد "الريدز" بعيدا في صدارة البريميرليغ".

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واحتل محمد صلاح المركز الأول كأغلى جناح أيمن في العالم بقيمة تسويقية بلغت 150 مليون يورو، وتواجد ليونيل ميسي في المركز الثاني بقيمة 140 مليون يورو، كما شهدت تواجد عربي آخر حيث جاء الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي في المركز التاسع بـ60 مليون يورو.



وتألق صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار ثلاثة مواسم، حيث ساهم في 92 هدفًا حتى الآن بعد تسجيله 68 هدفا وصناعة 24 آخرين، رافعا رصيده من الأهداف منذ انتقاله للريدز في موسم (2017-18) إلى 89 هدفا في 137 مباراة بجانب صناعة 38 هدفا آخرين.



وعلى الجانب الآخر، تصدّر الإنجليزي رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي الإنجليزي قائمة أغلى الأجنحة اليسرى في العالم بالتساوي مع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بقيمة 160 مليون يورو، ويليهما السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث (150 مليون يورو).



وفي وسط الملعب، تفوق البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي بقيمة تسويقية بلغت 150 مليون يورو، وتقاسم المركز الثاني ثلاثة لاعبين بقيمة 90 مليون يورو، وهم: كاي هافيرتز لاعب باير ليفركوزن الألماني، ديلي آلي لعب توتنهام الإنجليزي وكريستيان إريكسن لاعب إنتر ميلان الإيطالي.



وتزعّم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان قائمة أغلى لاعبي كرة القدم بعدما تصدر ترتيب أغلى المهاجمين بقيمة تسويقية وصلت إلى 200 مليون يورو، وجاء في المركز الثاني الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام بقيمة 150 مليون، والفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة ثالثا بـ120 مليون.