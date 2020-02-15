فيديو.. الأهلى والزمالك "بعبع" الأندية التونسية فى السوبر الأفريقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك بمثابة "بعبع" للأندية التونسية فى كأس السوبر الأفريقي، بعدما حصد الفارس الأبيض لقبه الرابع من أنياب الترجى التونسى بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد، لتصبح الأندية المصرية حققت لقب السوبر بنسبة 100% خلال المواجهات التونسية، فتوج الأهلى باللقب فى 2007 على حساب الترجى، وفى 2009 و2014 على حساب الصفاقسى التونسي، وأخيراً رفع الزمالك الكأس على حساب الترجي.

لقب الزمالك أمام الترجى بمثابة اللقب العاشر للكرة المصرية بعدما توج الأهلى من قبل بلقب السوبر الأفريقى 6 مرات، بينما توج الفارس الأبيض باللقب 4 مرات عقب الفوز الليلة وذلك أعوام 1994 و1997 و2003 و2020 حيث واصل أبناء ميت عقبة الانتصارات فى المحافل الأفريقية بعدما عاد الفريق الأبيض فى الموسم الماضى تحت قيادة مدربه السابق جروس لمنصات التتويج الأفريقى من جديد عندما توج بالكونفدرالية.

وبذلك يحتل الأهلى صدارة الأندية المتوجة بكأس السوبر الأفريقى 6 مرات، ويأتى خلفه الزمالك بـ4 ألقاب، ويليه مازيمبى الكونغولى بـ3 ألقاب، بينما توج النجم الساحلى التونسى والرجاء المغربى وإنيمبا النيجيرى باللقب مرتين، فيما توج الترجى التونسى بالبطولة مرة واحدة.

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نجح الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك فى تحقيق لقب السوبر الأفريقى له للعام الثانى على التوالى بعد قيادته للفريق الأبيض فى مباراة اليوم والفوز أمام الترجي، كان كارتيرون قاد الرجاء المغربى الموسم المنقضى للفوز بالسوبر الأفريقى أيضاً على حساب الترجى التونسى أيضاً، ليواصل كارتيرون عقدته للترجى والمدير الفنى للفريق التونسى أيضاً معين الشعباني.

ونظم الزمالك ممرا شرفيا للترجى عقب خسارة الفريقى التونسى من أبناء ميت عقبة فى المباراة التى شهدت تقديم مستوى رائع من الفارس الأبيض وسط دعم جماهيره التى احتفلت مع الفريق باللقب.