شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يختار مركزا طبيا موحدا للكشف على لاعبى المنتخبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت سحر عبد الحق، عضو اتحاد الكرة ، أن اللجنة الخماسية بالجبلاية قررت التعاقد مع مركز طبى موحد لإجراء عمليات الكشف الطبى والتحاليل الطبية على جميع لاعبى المنتخبات الوطنية، سواء كرة القدم أو الصالات أو الشاطئية أو النسائية.

وقالت سحر عبد الحق، فى المؤتمر الصحفى لتقديم اللجنة الطبية بالجبلاية، إن هناك اختلافاً واضحاً فى نتائج التحاليل الطبية الخاصة بلاعبى المنتخبات، لذا سيتم توحيد المستشفى الخاص بالكشف على جميع اللاعبين وإبلاغ الفيفا بذلك .

Advertisements

وفى سياق مختلف، أكد الدكتور أسامة، غنيم مدير الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، أن منظمة الصحة العالمية هى المسئولة عن إعلان حالة الطوارئ بعد ظهور فيروس كورونا، وهى من تحسم موقف أولمبياد طوكيو 2020، مشيرًا إلى أنه حتى الآن منظمة الصحة العالمية لم تتخذ أى قرار أو أى تعليق على موقف الأولمبياد.

وأضاف أسامة غنيم، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن خطورة فيروس كورونا تكمن فى انتقاله من شخص لآخر، فهو غير أنفلونزا الخنازير الذى يشترط وجود حيوان لانتقاله إلى الأشخاص، مؤكدًا أنه سيبدأ إعداد محاضرات للاعبين لتوعيتهم بفيروس كورونا قبل مشاركتهم فى أى بطولة خارجية.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية عن علاج أول مصابة بفيروس كورونا القاتل، وهى سيدة صينية تبلغ من العمر 56 عامًا، تعيش منذ فترة طويلة فى مدينة ووهان شرق الصين، حيث ينتشر الفيروس بشراسة، ووفقا للجنة، فإن درجة الحرارة لدى المريضة لم ترتفع لمدة ستة أيام، لذا توصل فريق الخبراء امن الأطباء إلى أنه يمكن إخراجها من المستشفى، موضحة أن السيدة أصيبت بالفيروس منذ 10 يناير الماضى، بعد يومين فقط من وصولها إلى شنجهاى، وتم نقلها إلى المستشفى يوم 15 يناير الماضى، حيث أكد الأطباء أنها مصابة بفيروس جديد وهذه هى أول حالة إصابة فى المنطقة، وفقا لـ"سبوتنيك" الروسية.