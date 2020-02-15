شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستعين بأطباء نفسيين فى قطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تجربة جديدة لتطوير العمل داخل منظومة قطاع الناشئين بنادى المقاولون، استقبل محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب الدكتورة سمر صلاح طبيبة علم نفس، وتحدثت خلال ندوتها بالنادى مع فرق البراعم وعدد من المدربين عن عدة أمور تخص كيفية التعامل فى مواقف كثيرة داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

من جانبه أكد رضوان أن العمل داخل قطاع الناشئين يسير بخطى علمية ومدروسة لأن العلم أصبح شيئا مهما جدا ويجب تثقيف اللاعبين علميا، ووعد بأن تستمر الندوات مع باقى لاعبى القطاع ومراحل الناشئين والاعمار السنية المختلفة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 45 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدوري، بنقطة واحدة، ويتبقى للزمالك مباراتين مؤجلتين.

وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجاري.

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وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقائين فقط.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة النادى المصرى يوم 19 فبراير الجاري، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، وكان المقاولون قد تأهل إلى هذا الدور بعد التغلب على الجزيرة المطروحى بهدفين نظيفين فى دور الـ 32.



جانب من الندوة



رئيس قطاع الناشئين مع الطبيبة النفسية