شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب فى اتحاد الكرة لمناقشة برنامج إعداد المنتخب لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، جزءاً من المؤتمر الصحفى الخاص باللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة الدكتور محمد سلطان، والذى أكد أن اللجنة الطبية جاهزة لتقديم كل الدعم للمنتخب الأولمبى خلال الفترة المقبلة استعدادا لأولمبياد طوكيو 2020.

ويعقد شوقى غريب جلسة مع أعضاء اتحاد الكرة عقب المؤتمر لمناقشة خطة الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020 والمباريات الودية التى يخوضها الفراعنة استعدادا للأولمبياد .

قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى تكريم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب الفائز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل للاولمبياد، وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير الجارى باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

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ويتواجد الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب فى الإمارات، حيث تم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لغريب لتكريمه، ويسافر كل من معتمد جمال المدرب العام ووائل رياض ومحمد شوقى مدربى الفريق للمشاركة فى ودية قدامى الأهلى والزمالك يوم الأربعاء على هامش مباراة السوبر المصرى، وسيتم تكريمهم قبل انطلاق اللقاء بدقائق.

وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب انطلاق معسكر المنتخب يوم 20 مارس المقبل فى إطار الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020.

من ناحية أخرى، تلقى المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب عرضا لخوض دورة ودية دولية فى دبى بالإمارات خلال فترة التوقف الدولية المحدد لها شهر مارس المقبل، وتحديدا فى الفترة من 23 حتى 31 من نفس الشهر، بمشاركة منتخبات تأهلت بالفعل لأولمبياد طوكيو 2020 ويعكف المدير الفنى حاليا على دراسة العرض قبل البت فيه بشكل نهائى خاصة وانه يمتلك عروضا لمواجهة اليابان وكوريا الجنوبية ورومانيا وديا فى نفس التوقيت .