كازورلا: ارسنال يريد التعاقد مع ثنائي فياريال

السبت 15 فبراير 2020

اوضح اللاعب الإسباني لنادي ​فياريال​ ​سانتي كازورلا​ أنه يقوم بدور الوسيط، في مفاوضات أرسنال ضم لباو توريس وصامويل تشوكويزي.

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ونشرت صحيفة ديلي ستار البريطانية تصريحات كازورلا التي اتت كالاتي: "يسألني أرسنال عنهما ويعتقدون أنهما يمكنهما الذهاب إلى الدوري الإنكليزي".

وأضاف: "من الجيد أن تهتم الفرق الكبيرة باللاعبين الشباب من فياريال، لكن في الوقت الحالي أقول لهم إن يتركوهم وحدهم هنا، لا يزال يتعين عليهم اتخاذ خطوات إلى الأمام، كلاهما لديهما شخصية عظيمة، وأقدامهما على الأرض".

واختتم: "في حالة باو، فإنه يسمع حديثًا مستمرًا عن مانشستر سيتي أو برشلونة، لكنه يدرك أنه يجب عليه أن يستمر في النمو كلاعب وأنه في المستقبل سنرى أين يمكنه الذهاب".