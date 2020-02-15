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شكرا لقرائتكم خبر عن مان يونايتد يسعى الى بيع مبكر لبوغبا والان مع التفاصيل
السبت 15 فبراير 2020
يرغب مانشستر يونايتد في بيع بول بوغبا قبل "يورو 2020".
وتقول "ميرور" إن يونايتد يريد بيع بوغبا قبل نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 من أجل تمويل عملية نقل صيفية.
ويبدو أن حملة بوغبا المخيبة للآمال في يونايتد ستنتهي هذا الصيف، مع احتمال أن يكون الانتقال الى ريال مدريد أو الى يوفنتوس.
وقال وكيل اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، مينو رايولا، إن مستقبل بوغبا سيتم تقريره هذا الصيف.
ومع ذلك، فإن يونايتد يريده أن يجد ناديًا جديدًا قبل ذلك، للتفرغ لسوق الانتقالات، حيث سيركز على اهدافه المتمثلة بكل من جادون سانشو وجيمس ماديسون وجاك غريليش
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