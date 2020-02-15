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مان يونايتد يسعى الى بيع مبكر لبوغبا

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شكرا لقرائتكم خبر عن مان يونايتد يسعى الى بيع مبكر لبوغبا والان مع التفاصيل

السبت 15 فبراير 2020

يرغب ​مانشستر يونايتد​ في بيع ​بول بوغبا​ قبل "​يورو 2020​".

وتقول "ميرور" إن يونايتد يريد بيع بوغبا قبل نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 من أجل تمويل عملية نقل صيفية.

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ويبدو أن حملة بوغبا المخيبة للآمال في يونايتد ستنتهي هذا الصيف، مع احتمال أن يكون الانتقال الى أو الى ​يوفنتوس​.

وقال وكيل اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، مينو رايولا، إن مستقبل بوغبا سيتم تقريره هذا الصيف.

ومع ذلك، فإن يونايتد يريده أن يجد ناديًا جديدًا قبل ذلك، للتفرغ لسوق ​الانتقالات​، حيث سيركز على اهدافه المتمثلة بكل من جادون سانشو و​جيمس ماديسون​ و​جاك غريليش

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