شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو وحسام غالي في استوديو قمة السوبر على «أبوظبي الرياضية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نشر أحمد حسام ميدو، نجم هجوم الزمالك السابق، صورة تجمعه بحسام غالي، قائد الأهلي السابق، كشف خلالها عن حلولهما في استوديو مباراة السوبر على قناة «أبوظبي الرياضية».

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واكتب «ميدو» عبر حسابه بموقع «تويتر»: «انتظروني الليلة وكل يوم حتى مباراة السوبر مع صديقي الغالي الكابيتانو، ومع الإعلامي القدير يعقوب السعدي، على أبوظبي الرياضية، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة».

وكانت قنوات «أبوظبي الرياضية» صاحبة حقوق النقل التليفزيوني لمباراة كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي أعلنت إطلاق قناة خاصة تحمل اسم «كلاسيكو العرب» لتغطية المباراة بكل تفاصيلها وأبعادها التاريخية والفنية، ونقلها للمشاهدين في العالم العربي بأفضل صورة ممكنة.

وينطلق بث هذه القناة التي ستكون مخصصة في كل موادها وبرامجها وفقراتها لتغطية ومتابعة الفريقين الكبيرين وكل ما يتعلق بهما من كافة الجوانب ابتداءً من يوم السبت 15 فبراير، وحتى ما بعد نهاية المباراة التي ستقام يوم 20 فبراير على استاد محمد بن زايد بعاصمة دولة الامارات العربية المتحدة أبوظبي.