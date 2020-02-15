شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لن نخوض قمة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رفضه خوض مباراة القمة في الدوري أمام الأهلي 24 فبراير الجاري.

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وقال «منصور»، في تصريحات تلفزيونية موجهًا حديثه لعمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة: «لن نواجه الأهلي يوم 24 فبراير، لو وقفت فوق نافوخك».

وأضاف: «عندنا ماتش سوبر وهانرجع من الإمارات يوم 22، مش هنلعب ماتش الأهلي مش علشان خايفين من الأهلي، لكن علشان خايفين على لاعيبة الزمالك والأهلي».

وتابع: «اللاعيبة هاتبقى جاية مرهقة، هايقعدوا يوم ويلعبوا علشان مزاج سيادتك، انت جيت غلط وهاتمشي صح».