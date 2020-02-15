شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لن نخوض قمة الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رفضه خوض مباراة القمة في الدوري أمام الأهلي 24 فبراير الجاري.
وقال «منصور»، في تصريحات تلفزيونية موجهًا حديثه لعمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة: «لن نواجه الأهلي يوم 24 فبراير، لو وقفت فوق نافوخك».
وأضاف: «عندنا ماتش سوبر وهانرجع من الإمارات يوم 22، مش هنلعب ماتش الأهلي مش علشان خايفين من الأهلي، لكن علشان خايفين على لاعيبة الزمالك والأهلي».
وتابع: «اللاعيبة هاتبقى جاية مرهقة، هايقعدوا يوم ويلعبوا علشان مزاج سيادتك، انت جيت غلط وهاتمشي صح».
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: لن نخوض قمة الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.