شكرا لقرائتكم خبر عن بعد معانقة الزمالك لقب السوبر.. حكاية 13 تتويجاً أفريقياً لأندية مصر خارج الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تُوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب السوبر الأفريقي نسخة 2020 اثر انتصار ملحمي على حساب الترجي التونسي بملعب ثاني بن جاسم بالغرافة في قطر، مساء الجمعة، بنتيجة 3/1.

وعلى مدار تاريخ مشاركات الأندية المصرية في بطولات الأندية الأفريقية نجحت في معانقة 13 لقباً قارياً خارج حدود مصر، وهو ما نستعرضه في التقرير التالي بالتفاصيل.

أول لقب أفريقي لأندية مصر خارج الحدود كان عن طريق الأهلي في عام 1982، حيث طارت بعثة النادي الأحمر إلى غانا لخوض إيهاب نهائي أفريقيا للأندية أبطال الدوري أمام فريق الأشانتي كوتوكو بعد الفوز في القاهرة بثلاثية، وعاد الفريق محملاً بالكأس بعد تعادل إيجابي ثمين من قلب غانا.

الزمالك كان على موعد مع ثاني تتويج مصري في أدغال أفريقيا خارج حدود مصر، وذلك بمعانقته لقب أبطال الدوري عام 1984 في نيجيريا وتحقيق انتصار على شوتنج ستارز في عقر داره بهدف دون رد بعد الفوز بثنائية في القاهرة بالذهاب، ليعانق الفريق الأبيض اللقب عن جدارة.

ويحقق الأهلي 3 ألقاب متتالية لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس في أعوام 1984 و1985 و1986 خارج حدود مصر، حيث عانق المارد الأحمر وسط أنصار منافسيه اللقب في المرات الثلاثة، الأولى من الكاميرون على حساب كانون ياوندي بعد ماراثون ركلات الترجيح، والثانية من نيجيريا، رغم الخسارة على يد ليفنتس يونايتيد بهدف نظيف والاستفادة من الفوز في الذهاب بالقاهرة بهدفين، والثالثة من الجابون على حساب فريق سوجارا بعد الخسارة بهدفين نظيفين عقب انتصار ثلاثي لأبناء التتش في القاهرة بالذهاب.

يأتي الدور على الزمالك بتتويج قاري جدديد خارج الحدود لاندية مصر، بحصد لقب أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1986 إثر ركلات الترجيح على حساب أفريكا سبوت الإيفواري، ففاز كل فريق بملعبه بهدفين واحتكم الفريقان إلى ركلات الحظ في لقاء الإياب بكوت ديفوار والتي ابتسمت للفارس الأبيض ومنحته اللقب الثمين.

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لقب جديد خارج الحدود ضمنته الكرة المصرية في مواجهة الأهلي والزمالك على لقب السوبر الأفريقي في جنوب أفريقيا عام 1994، ونجح الأبيض في حسم القمة الأفريقية والعودة بالكأس بهدف نظيف.

الزمالك يضرب موعداً جديداً مع معانقة لقب أفريقي خارج حدود مصر، وذلك بإعلانه بطلاً لأبطال الكؤوس عام 2000 على حساب كانون ياوندي الكاميروني، حيث انتصر الزمالك ذهاباً بالقاهرة بنتيجة 4/1 وخسر العودة في الكاميرون بهدفين نظيفين وعانق اللقب الغالي.

الأهلي يحقق واحداً من أغلى الألقاب القارية لأندية مصر على مدار تاريخها من قلب تونس، على حساب الصفاقسي التونسي ويُعلن بطلاً لرابطة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2006 بهدف قاتل شهير لمحمد أبوتريكة بعد تعادل إيجابي بالقاهرة في الذهاب.

من جديد يحصد الأهلي لقباً جديداً في أدغال أفريقيا، هذه المرة كانت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ومعانقة السوبر الأفريقي عام 2007 بركلات الترجيح على حساب النجم الساحلي التونسي.

ويمارس الأهلي هوايته في معانقة الألقاب القارية بعيداً عن ملعبه ويعزف سيمفونية التتويج برابطة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2008 من مدينة جاروا الكاميرونية على حساب فريق القطن بتعادل إيجابي ثمين في موقعة الإياب.

ويغازل الأهلي أميرة أفريقيا من ملعب رادس مرة ثانية في عام 2012 ويحقق انتصاراً ملحمياً على حساب الترجي التونسي بملعب الأخير بهدفين مقابل هدف، يتوج على أثره برابطة دوري أبطال أفريقيا.

وأخيراً وليس آخراً يتوهج سماء أندية مصر خارج ملعبهم في مغامراتهم الأفريقية ويحقق الزمالك انتصاراً رائعاً على حساب الترجي التونسي بثلاثية ويحصد لقب السوبر الأفريقي 2020 من الدوحة.

بقى أن نذكر أن الأهلي والزمالك فقط هما من تُوجا بالألقاب القارية خارج حدود مصر، علماً بأن المقاولون العرب قد حقق ألقابه الثلاثة لأبطال الكؤوس وسط أنصاره بالقاهرة، كذلك الإسماعيلي واختضانه أول لقب مصري وعربي لبطولة أفريقيا لأبطال الدوري في ملعب القاهرة.