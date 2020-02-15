شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يشيد بالروح الرياضية للاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أشادت الصفحة الرسمية لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية على موقع «فيس بوك»، بالروح الرياضية التي تحلى بها لاعبو الزمالك عقب مباراة السوبر الأفريقي أمس الجمعة.

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ونشرت الصفحة فيديو للممر الذي نظمه لاعبو الزمالك لتحية لاعبي الترجي على أدائهم في المباراة، وأرفقته بتعليق: «كرة القدم كما نريدها.. روح رياضية عالية أظهرها لاعبو الزمالك لفريق الترجي بعد المباراة».

وحقق الزمالك فوزًا كبيرًا على الترجي التونسي بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت أمس بالدوحة، ليتوج بطلا للسوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه.