شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يحتفل بعيد ميلاد عماد النحاس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب احتفلت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على موقع «تويتر»، السبت، بعيد ميلاد الدولي المصري السابق والمدير الفني الحالي للمقاولون. وأتم «النحاس»، مدافع الأهلي والإسماعيلي السابق، اليوم السبت عامه الـ44، حيث ولد في 15 فبراير 1976. ونشر حساب «كاف» صورة للنحاس وأرفقها بتعليق كتب فيه: «عيد ميلاد سعيد للدولي المصري السابق».

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