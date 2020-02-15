شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الحكم القصير «أكثر عنفًا» من الحكم الطويل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
ادعت دراسة بريطانية أجراها فريق من جامعة نورثمبريا الإنجليزية استخدام الحكام قصار القامة للبطاقات الملونة أكثر من نظرائهم طوال القامة.
وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن الدراسة أكدت أن الحكام الأقصر من 182.88 سم يستخدمون البطاقات الصفراء أكثر من الأطول منهم بنسبة تقارب الـ 20%، فيما أرجع الباحثون ذلك إلى ما تعرف بـ«عقدة نابليون»، والتي يسعى بسببها الرجال قصار القامة لتعويض غياب الشكل الخارجي المسيطر بأن يكونوا أكثر عنفًا.
وأضافت الدراسة التي أجريت على 61 حكمًا من الدوريات الإنجليزية الممتاز والدرجة الأولى والثانية والثالثة، أن الحكام الأقصر قامة يستخدمون البطاقات صفراء بشكل أكبر، كما يستخدمون الحمراء ويحتسبون ركلات جزاء أكثر في الدرجات الدنيا.
وتابعت أن «هذا يعكس تعويضًا مفرطًا لنقص السيطرة المتوقعة».
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