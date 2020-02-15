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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريال مدريد يريد التعاقد مع مارتينيلي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020
اعلنت صحيفة الديسمارك الإسبانية ان ادارة نادي ريال مدريد الإسباني تستهدف التعاقد مع البرازيلي غابرييل مارتينيلي، مهاجم فريق أرسنال الإنكليزي خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وانتقل اللاعب البرازيلي إلى صفوف الغانرز في الصيف الماضي، قادمًا من إيتوانو البرازيلي، مقابل 5 مليون جنيه إسترليني، وظهر بمستوى مميز مع الفريق اللندني منذ بداية الموسم الجاري، حيث سجل 10 أهداف في كل المسابقات حتى الأن.
واوضحت هذه المصادر ان مستوى مارتينيلي جعل النادي الملكي يراقبه باهتمام، ووضع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للميرينغي اللاعب على قائمة أمنياته.
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