مان يونايتد يسعى الى بيع مبكر لبوغبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

يرغب ​مانشستر يونايتد​ في بيع ​بول بوغبا​ قبل "​يورو 2020​".



وتقول "ميرور" إن يونايتد يريد بيع بوغبا قبل نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 من أجل تمويل عملية نقل صيفية.

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ويبدو أن حملة بوغبا المخيبة للآمال في يونايتد ستنتهي هذا الصيف، مع احتمال أن يكون الانتقال الى ريال مدريد أو الى ​يوفنتوس​.

وقال وكيل اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، مينو رايولا، إن مستقبل بوغبا سيتم تقريره هذا الصيف.

ومع ذلك، فإن يونايتد يريده أن يجد ناديًا جديدًا قبل ذلك، للتفرغ لسوق ​الانتقالات​، حيث سيركز على اهدافه المتمثلة بكل من جادون سانشو و​جيمس ماديسون​ و​جاك غريليش