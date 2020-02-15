شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

: إبراهيم سعد



تنطلق اليوم جولة جديدة بعدد من الدوريات الأوروبية المختلفة وغيرها، في ظل اقتراب نهاية الموسم وتحديد هوية أبطال الموسم الحالي.

الدوري الإنجليزي

ساوثهامبتونx بيرنلي الثانية والنصف ظهرا، عبر قناة بي ان سبورت اتش دي2.

نوريتش سيتيx، ليفربول السابعة والنصف مساء ، عبر قناة بي ان سبورت اتش دي2.

الدوري الإسباني

ريال مايوركاx ديبورتيفو الافيس، الثانية ظهرا، عبر قناة بي ان سبورت اتش دي٣.

برشلونةx خيتافي، الخامسة مساء، عبر قناة بي ان سبورت اتش دي 3.

فيا ريالx ليفانتي، السابعة والنصف مساء، عبر قناة بي ان سبورت اتش دي3.

غرناطةx بلد الوليد، العاشرة مساء، عبر قناة بي ان سبورت اتش دي3.

الدوري الإيطالي

ليتشيx سبال، الرابعة عصرا ، عبر قناة بي ان سبورت اتش دي4.

بولونياxجنوى، السابعة مساء، عبر قناة بي ان سبورت اتش دي ٤.

آتالانتاx روما، العاشرة إلا ربع مساء، عبر قناة بي ان سبورت اتش دي4.

الدوري الألماني

أوجسبورجx فرايبورج، الرابعة والنصف مساء، عبر قناة بي ان سبورت اتش دي7.

Advertisements

هوفنهايمx فولفسبورج، الرابعة والنصف عصرا، عبر قناة بي ان سبورت اتش دي1.

بادربورنx هيرتا برلين، الرابعة والنصف عصرا، عبر قناة سكاي بوندسليجا.

يونيون برلينx بايرن ليفركوزن، الرابعة والنصف عصرا، عبر قناة بي ان سبورت اتش دي7.

لايبزيجx فيردر بريمن، الرابعة والنصف عصرا، عبر قناة بي ان سبورت اتش دي ٢.

فورتونا دوسلدورفx بوروسيا مونشنجلادباخ، السابعة والنصف مساء، عبر قناة بي ان سبورت اتش دي5.

الدوري الفرنسي

أميانx باريس سان جيرمان، السادسة والنصف مساء، عبر قناة بي ان سبورت اتش دي6.

نانتx ميتز، التاسعة مساء، عبر قناة بي ان سبورت اتش دي6.

تولوزx نيس، التاسعة مساء، عبر قناة بي ان سبورت اتش دي7.

بوردوx ديجون، التاسعة مساء، عبر قناة بي ان سبورت اتش دي1.

نيم أولمبيكx أنجيه، التاسعة مساء، عبر قناة بي ان سبورت اتش دي10.

أهم لقاءات الدوري البرتغالي

بنفيكاx سبورتينغ براجا، الثامنة مساء، عبر قناة ماتس فوتبول 3.

ريو افيx سبورتينج لشبونة، العاشرة والنصف مساء، عبر قناة ماتش فوتبول3.

الدوري الهولندي

تفينتي انشخيدهx أي زد الكمار، السابعة والنصف مساء، عبر قناة دبي أبو ظبي اتش دي2.

ادو دين هاجx بي اس في ايندهوفن، التاسعة إلا ربع مساء، عبر قناة فوكس سبورت 2.

فورتا سيتاردx امين، الساعة التاسعة إلا ربع مساء، عبر قناة فوكس سبورت نيل 3.