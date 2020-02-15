6 عمالقة من أوروبا يطاردون سانشو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

بات لاعب فريق ​بوروسيا دورتموند​، ​جادون سانشو​، هدفا لستة من الأندية الأوروبية الكبرى في الصيف المقبل.

Advertisements

وتقول "سكاي سبورتس" أن هناك 4 أندية من ​الدوري الانكليزي الممتاز​ تريد سانشو هي ​ليفربول​ و​مانشستر يونايتد​ و​تشيلسي​ و​مانشستر سيتي​، بالاضافة الى ​بايرن ميونيخ​ و​برشلونة​.

وأحرز سانشو، 19 عامًا، 14 هدفًا وقدم 16 مساعدة في جميع المسابقات لدورتموند هذا الموسم.

ومع دخول دورتموند في المنافسة على لقب البوندسليغا والاستعداد لمواجهة باريس سان جيرمان في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، يركز سانشو حاليًا على حظوظ فريقه في الملعب.