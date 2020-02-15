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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بولحروز: لامبارد سيكون مثالياً لزياش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020
أشاد المدافع السابق لتشيلسي، خالد بولحروز، بمدافع نادي أياكس حكيم زياش.
وتم التأكيد يوم الخميس على أن المغربي الدولي سينضم إلى فريق تشيلسي في نهاية الموسم مقابل رسوم تصل إلى 44 مليون يورو.
ويقول بولحروز إن زياش سيستمتع باللعب مع المدرب فرانك لامبارد وقال: "إنه مدرب يريد أن يلعب كرة القدم الهجومية، وهي كرة القدم التي تناسب زياش".
وتابع: "يمكنك أن ترى ذلك في اللاعبين من حوله. ميسون ماونت وويليان وتامي أبراهام يروجون لرؤية لامبارد وهذا أمر مهم بالنسبة لزياش".
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