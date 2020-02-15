بولحروز: لامبارد سيكون مثالياً لزياش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

أشاد المدافع السابق ل​تشيلسي​، خالد بولحروز، بمدافع نادي ​أياكس​ ​حكيم زياش​.

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وتم التأكيد يوم الخميس على أن المغربي الدولي سينضم إلى فريق تشيلسي في نهاية الموسم مقابل رسوم تصل إلى 44 مليون يورو.

ويقول بولحروز إن زياش سيستمتع باللعب مع المدرب ​فرانك لامبارد​ وقال: "إنه مدرب يريد أن يلعب كرة القدم الهجومية، وهي كرة القدم التي تناسب زياش".

وتابع: "يمكنك أن ترى ذلك في اللاعبين من حوله. ​ميسون ماونت​ و​ويليان​ و​تامي أبراهام​ يروجون لرؤية لامبارد وهذا أمر مهم بالنسبة لزياش".