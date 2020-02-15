شكرا لقرائتكم شوقي غريب يصل الجبلاية لمناقشة برنامج إعداد أولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال سلطان لشوقي غريب إن اللجنة الطبية جاهزة لتقديم كل الدعم للمنتخب الاولمبي خلال الفترة المقبلة استعدادا لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

ويعقد شوقي غريب جلسة مع اعضاء اتحاد الكرة عقب الموتمر لمناقشة خطة الاعداد لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ والمباريات الودية التي يخوضها الفراعنة استعدادا الأوليمبياد .

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قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تكريم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب الفائز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة و التأهل للاوليمبياد وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير الجاري بإستاد محمد بن زايد بالإمارات.

ويتواجد الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب في الإمارات حيث تم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لغريب لتكريمه بينما يسافر كلًا من معتمد جمال المدرب العام و وائل رياض و محمد شوقى مدربي الفريق للمشاركة في ودية قدامي الأهلي و الزمالك يوم الأربعاء على هامش مباراة السوبر المصري ، وسيتم تكريمهم قبل إنطلاق اللقاء بدقائق.

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب انطلاق معسكر المنتخب يوم 20 مارس المقبل فى إطار الإعداد لاوليمبياد طوكيو 2020.

تلقى المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب عرضا لخوض دورة ودية دولية فى دبى بالإمارات خلال فترة التوقف الدولية المحدد لها شهر مارس المقبل، وتحديدا فى الفترة من 23 حتى 31 من نفس الشهر، بمشاركة منتخبات تأهلت بالفعل لأولمبياد طوكيو 2020 ويعكف المدير الفني حاليا علي دراسة العرض قبل البت فيه بشكل نهائى خاصة وانه يمتلك عروضا لمواجهة اليابان وكوريا الجنوبية ورومانيا وديا في نفس التوقيت .